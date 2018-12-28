Halk TV'de Ekrem İmamoğlu belgeseli: Kaleye besmelesiz geçmeyen...

CHP'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de canlı yayına katıldı.

Canlı yayın öncesinde İmamoğlu'nun tanıtıldığı belgeselde, CHP adayının dindar kimliği faş edildi. Ekrem İmamoğlu'nun dindar bir sosyal demokrat olduğunun vurgulandığı belgeselin Halk TV'de yayınlanması dikkat çekti.

Belgeselde, "12 yaşında bitmez bilmez bir merak ve hevesle hep daha fazlasını anlamaya, öğrenmeye çalışıyordu. Kurtuluş Savaşı hatıralarını dinlediği dedesinin dizinin dibindeyken de, ders kitaplarında Atatürk devrimlerini okurken de, yazları gittiği Kur'an kurslarında da." ifadeleri yer aldı.

'Kalesine besmelesiz geçmeyen...'

İmamoğlu'nun çocukluk ve gençlik yıllarının anlatıldığı belgeselde, okul takımında kalecilik yaptığı dönemde dindar olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

15 yaşında Trabzon Lisesi futbol takımının kalesindeydi. 18'inde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üniversite öğrencisiyken yine kaledeydi. Türk Ocağı Limasol takımının 1 numarasını, kaleci Ekrem İmamoğlu'nu hiç unutmadı. Kalesine besmelesiz geçmeyen bu bir numaranın, bir yandan da sosyal demorkat dünya görüşüne ilgi duymaya başlaması dikkat çekiyordu.