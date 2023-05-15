Halk TV'de CHP'li seçmene gaz verme çabası: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunu böyle duyurdu
Seçim sonuçlarını hazmedemeyen CHP'li Halk TV'nin sunucusu Ayşenur Arslan, CHP seçmenini motive etmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oylarının düştüğünü iddia etti.
Türkiye tarihi 14 Mayıs seçimlerini büyük bir demokrasi şöleni olarak tamamladı. Seçim öncesi ezip geçeceğiz diyenler sonuçları görünce kendinden geçti.
YSK'nın sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49.51, Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44.88, Sinan Oğan: Yüzde 5.17, Muharrem İnce: Yüzde 0.44 oy aldı.
CHP'li seçmene moral çabası
CHP'nin kanalı Halk TV CHP'li seçmeni şaşırtmaya devam ediyor. Sunucu Ayşenur Arslan, "Erdoğan ilk defa yüzde 40'ın altına düşmüş 20 yıldır yani yılgınlık yok niye!" dedi.