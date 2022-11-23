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Gündem Halk Tv'de canlı yayın kazası! “Allah Erdoğan’dan ve Soylu’dan razı olsun”
Gündem

Halk Tv'de canlı yayın kazası! “Allah Erdoğan’dan ve Soylu’dan razı olsun”

Düzce'deki depremin ardından bölgede vatandaşlarla röportaj yapan Halk Tv muhabiri hiç beklemediği yanıtları alınca yayını kısa kesmek zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 13:54:00 -

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Düzce'de vatandaşlarla röportajlar yapan Halk Tv muhabirinin mikrofon uzattığı bir vatandaş Erdoğan'a ve devlete dualar ederek, Bakan Soylu'nun da hemen deprem bölgesine geldiğini söyledi.

Röportajı kısa tutmaya çalışan muhabir ne yapacağını şaşırırken, yayını stüdyodaki İsmail Küçükkaya'ya devretti.

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