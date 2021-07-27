Halk TV’de bir skandal daha! Türk askerinden ‘ürün’ diye bahsedildi

Skandallarıyla adından söz ettiren Ayşenur Aslan'ın programında tepki çeken ifadelerin kullanıldığı bir an yaşandı. Programda Afganistan'daki gelişmeler masaya yatırıldı. Ayşenur Arslan'ın, "Afganistan bilmecesi çok fena değil mi, asker göndereceğiz değil mi. Öyle görünüyor." sorusu üzerine, İlknur'dan tepkilere sebep olacak bir yanıt geldi.

"İhraç edeceğimiz başka ürün kalmadı"

İlknur, vatan uğruna canını ortaya koyan, hain teröristler ile kararlılıkla mücadele eden kahraman Mehmekçik'imiz için 'ürün' kelimesini kullandı.

İlknur'un "Öyle görünüyor, çünkü artık ihraç edeceğimiz başka bir ürün kalmadı." şeklindeki çirkin söylemi oldukça dikkat çekti.