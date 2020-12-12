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Medya Halk TV'de bir skandal daha! Karabağ Zaferi Ayşenur Arslan'a fena battı
Medya

Halk TV'de bir skandal daha! Karabağ Zaferi Ayşenur Arslan'a fena battı

CHP'nin kanalı Halk TV'de bir skandal daha yaşandı. Medya Mahallesi programınının sunucusu Ayşenur Arslan, Türk askerinin Bakü'de olmasından ve Türk medyasının Karabağ zaferini manşetlerine taşımasından fena halde rahatsız oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 15:11:00 -

Gazete manşetlerini ekranlara getirip, "Ortak kelimelerden biri zafer. Yani bu konulara girince mayınlı tarlada yürümüş gibi oluyorum ama söylemeden geçemeyeceğim, Türkiye savaştaydı da bir savaş mı kazandı bizim haberimiz olmadı." ifadelerini kullanan Arslan'a sosyal medyada tepki yağdı.

Emin Çapa'dan skandal yorum

Emin Çapa ise resmi geçitin ekranda gösterilmesini isteyerek "Neden 29 Ekim'de 30 Ağustos'ta askerimizi göremiyoruz" dedi. Oysa 30 Ağustos 2020 tarihinde pandemi önlemlerine uyularak çeşitli kutlamalar ve törenler yapılmıştı. 29 Ekim Cumhuriyet bayramı ise yine pandemi önlemlerine uyularak kutlanmış, kahraman Mehmetçikler resmi geçit yapmışlardı.

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