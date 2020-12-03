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Gündem Halk TV'de bir garip diyalog... Miyase İlknur: Vakaların arttığını salaları dinleyerek ölçüyorum!
Gündem

Halk TV'de bir garip diyalog... Miyase İlknur: Vakaların arttığını salaları dinleyerek ölçüyorum!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Miyase İlknur, evinin yakınındaki camilerden gelen sala seslerini dinleyerek koronavirüs vaka sayısını ölçtüğünü dile getirdi. Bilimsellikten dem vuran solak medyanın koronavirüs vefat sayısını salalardan ölçemeye kalkışması komik karşılandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 14:44:00 - 2020-12-03 14:44:30

Türkiye'de yeniden etkisini göstermeye başlayan koronavirüse karşı birçok tedbir uygulamaya alındı.

Sağlık Bakanlığı tarafından her gün paylaşılan verilere göre; yeni vaka sayısı 30 bin seviyesinde.

Koronavirüs konusundaki mücadele Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunumuyla ekrana gelen Medya Mahallesi programında masaya yatırıldı.

Programın konuğu olan Cumhuriyet gazetesi yazarı Miyase İlknur, dinleyenleri şaşkına çeviren tespit açıklaması yaptı.

"Haftada en fazla 2-3 sela okunurdu.."

Miyase İlknur, "Ben vaka sayısının arttığını nereden ölçüyorum biliyor musunuz? Hem evim hem iş yerime yakın iki tane cami var. 10 dakikada bir sela okunuyor. Evimin orada iki tane cami var, haftada en fazla 2 ya da 3 tane sela okunurdu. Fakat şimdi, bence müezzinlere fazla mesai ücreti ödenmeli. Sela okumaktan canları çıkacak. Ancak doğal afette bu kadar fazla sela okunur ya da bir savaş halinde.. Ya da böyle bir salgında... Günde bu kadar sela okunur mu? Bu kadar kişi hayatını kaybetmişse, ortada başka bir durum var. Müezzinler arka arkaya sela okuyor, neyi saklayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Bilimsellikten dem vuran İlknur’un koronavirüsten ölenlerin sayısı ile ilgili yaptığı içler acısı analiz komik karşılandı. Hükümeti eleştirmek için türlü bahaneler üreten solak medyanın okunan selalardan vefat sayısını çıkarmaya çalışması içine düştükleri içler acısını durumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Yorumlar

alper

2 sapık kadın
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Gökhan Afşar

Hem sunucu hemde konuğu moruk üstelik ikiside Alzheimer'a yakalanmış birde tipleri çok çirkin ikisininde
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