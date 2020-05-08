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Gündem

Halk TV’de başörtüsüne saldırı

CHP’ye yakınlılığıyla bilinen Halk TV’de yayınlanan Ayşenur Arslan’ın programında başörtüsüne saldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 00:20:00 -

Geçtiğmiz günlerde darbe iması yapılan Halk TV, şimdi de başörtüsü ve sakal skandalına imza atıldı. Çağdaş Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı Gülseven Yaşer, kapanan kadınlar için "Arap kültürüyle bütün kızlarımızı Arap kadınlarına benzettirdiler. Esasında dinden gelen herhangi bir uygulama bizim gerçek aydın bilginlerimiz tarafından söylendi. Böyle bir örtünme yok" diyerek dini değerlere hakaret etti.

Skandal sözler sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

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