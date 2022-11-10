Halk TV'de Bakan Soylu için skandal ifadeler: İçeride görme ihtimalimiz olabilir!

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Halk TV’de Şirin Payzın’ın sunduğu Sözüm Var programında konuklar gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mahkeme kararıyla bir kişinin siyasi hayatının bitirilemeyeceğine ilişkin, yıllar önce okuduğu şiir yüzünden yargılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşadığı olay, somut bir örnek olarak hafızalardaki yerini korurken, İmamoğlu için algı operasyonuna girişen muhalif kanallar adeta milletin aklıyla alay ediyor.

İmamoğlu için 'siyasi yasak' provokasyonu

CHP'den aldığı fonun hakkını veren Halk TV, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava üzerinden ‘siyasi yasak’ propagandasına soyundu. İmamoğlu'nun davası hakkında yorumda bulunan Avukat Turgut Kazan’ın konuşması sırasında ise daha vahim bir olay yaşandı.

Şirin Payzın'dan Soylu için skandal ifadeler

Programda cumhurbaşkanının değişmesi ihtimali gündeme getirilince Şirin Payzın, terör örgütleriyle cansiperane bir şekilde mücadele eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı.

Payzın, "Süleyman Soylu'yu cezalandırılmış şekilde içeride görme ihtimalimiz olabilir." ifadelerini kullandı. Payzın'ın canlı yayında söylediği skandal sözlere konuklar hep birlikte katıla katıla güldü.