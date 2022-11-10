  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Halk TV'de Bakan Soylu için skandal ifadeler: İçeride görme ihtimalimiz olabilir!
Medya

Halk TV'de Bakan Soylu için skandal ifadeler: İçeride görme ihtimalimiz olabilir!

CHP'nin fonladığı Halk TV'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası üzerinden 'siyasi yasak' algısı yapılan Sözüm Var programında Şirin Payzın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için skandal ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 01:25:00 - 2022-11-10 01:41:11

 yeniakit.com.tr 

Halk TV’de Şirin Payzın’ın sunduğu Sözüm Var programında konuklar gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mahkeme kararıyla bir kişinin siyasi hayatının bitirilemeyeceğine ilişkin, yıllar önce okuduğu şiir yüzünden yargılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşadığı olay, somut bir örnek olarak hafızalardaki yerini korurken, İmamoğlu için algı operasyonuna girişen muhalif kanallar adeta milletin aklıyla alay ediyor.

İmamoğlu için 'siyasi yasak' provokasyonu

CHP'den aldığı fonun hakkını veren Halk TV, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava üzerinden ‘siyasi yasak’ propagandasına soyundu. İmamoğlu'nun davası hakkında yorumda bulunan Avukat Turgut Kazan’ın konuşması sırasında ise daha vahim bir olay yaşandı.

Şirin Payzın'dan Soylu için skandal ifadeler

Programda cumhurbaşkanının değişmesi ihtimali gündeme getirilince Şirin Payzın, terör örgütleriyle cansiperane bir şekilde mücadele eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı.

Payzın, "Süleyman Soylu'yu cezalandırılmış şekilde içeride görme ihtimalimiz olabilir." ifadelerini kullandı. Payzın'ın canlı yayında söylediği skandal sözlere konuklar hep birlikte katıla katıla güldü.

Halk TV'de hadsiz sözler! Ayşenur Arslan yerde iftar açan öğrencileri hedef aldı
Halk TV'de hadsiz sözler! Ayşenur Arslan yerde iftar açan öğrencileri hedef aldı

Medya

Halk TV'de hadsiz sözler! Ayşenur Arslan yerde iftar açan öğrencileri hedef aldı

Halk Tv'de Başkan Erdoğan için ahlaksız benzetme! Böyle skandal görülmedi
Halk Tv'de Başkan Erdoğan için ahlaksız benzetme! Böyle skandal görülmedi

Gündem

Halk Tv'de Başkan Erdoğan için ahlaksız benzetme! Böyle skandal görülmedi

CHP medyasında büyük skandal! Halk TV’de HDP’li Beştaş’ın Öcalan propagandası olay oldu!
CHP medyasında büyük skandal! Halk TV’de HDP’li Beştaş’ın Öcalan propagandası olay oldu!

Gündem

CHP medyasında büyük skandal! Halk TV’de HDP’li Beştaş’ın Öcalan propagandası olay oldu!

Halk TV'de şaşkına çeviren itiraf! Duyanların ağzı bir karış açık kaldı
Halk TV'de şaşkına çeviren itiraf! Duyanların ağzı bir karış açık kaldı

Gündem

Halk TV'de şaşkına çeviren itiraf! Duyanların ağzı bir karış açık kaldı

Halk TV, PKK propaganda kanalı oldu! Skandal çağrı
Halk TV, PKK propaganda kanalı oldu! Skandal çağrı

Medya

Halk TV, PKK propaganda kanalı oldu! Skandal çağrı

İmamoğlu'ndan kahkaha attıran TOGG cevabı!
İmamoğlu'ndan kahkaha attıran TOGG cevabı!

Siyaset

İmamoğlu'ndan kahkaha attıran TOGG cevabı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar tahminleri gündemi altüst eden Necmettin Batırel'den yine olay çıkış! 80 lira birden yükselecek
Ekonomi

Dolar tahminleri gündemi altüst eden Necmettin Batırel'den yine olay çıkış! 80 lira birden yükselecek

Dolar üzerine yaptığı tahminlerle büyük ses getiren ekonomist Necmettin Batırel, gram altının 1100 lira seviyelerine yükseleceğini öne sürdü..
Teşkilat, Gönül Dağı ve Yürek Çıkmazı'nı yayınlayan TRT1'de bir dizi için final kararı alındı
Medya

Teşkilat, Gönül Dağı ve Yürek Çıkmazı'nı yayınlayan TRT1'de bir dizi için final kararı alındı

Teşkilat, Gönül Dağı ve Yürek Çıkmazı gibi önemli yapımların ekrana geldiği TRT1'de yazın yayın hayatına başlayan Balkan Ninnisi için final ..
İki ülke arasında savaş çıkaracak iddia! '2 bin vatandaşımızı vurarak öldürüldüler'
Dünya

İki ülke arasında savaş çıkaracak iddia! '2 bin vatandaşımızı vurarak öldürüldüler'

Bangladeş Sınır Muhafızları Direktörü Yarbay Faizur Rahman, 2 bin vatandaşlarının Hindistan sınır güçlerince vurularak öldürüldüğünü iddia e..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23