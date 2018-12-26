Halk TV yüzsüzlüğü! Bahçeli’nin sözlerini çarpıttılar

CHP’nin kanalı Halk TV’nin yalan haberleri durmak bilmiyor. Ekranlarından darbe ve ölüm tehditlerinin eksik olmadığı kanal yeni bir yüzsüzlüğe daha imza attı.

Kanalın internet sitesi Uğur Dündar’ın Halk Arenası programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ölümle tehdit eden Metin Akpınar ve Müjdat Gezen ile ilgili konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sözlerini çarpıttı.

Bahçeli eleştirdi, Halk TV yüzsüzlükte sınır tanımadı

Ankara’da basın mensupları ile biraraya gelen MHP lideri Devlet Bahçeli konuşmasında "Halk TV'nin programlarını yakinen takip ediyorum. Uğur Dündar beyin programını yakinen takip ediyorum. Eleştiri yapmak hakkımız var diyorlar ben de kullanmak istiyorum. Halk TV'nin halkla olan münasebetleri sırasında davet etmiş olduğu konuşmacılar aşağılayıcı tabirler hepsine bakarsanız. Halk Arenası programı oldukça sulandırılmıştır, konuşma esasını kaybetmiştir. Kim halkı ne kadar güldürürse o kadar alkış alacağı kanaatiye iyi konuştuğunu zannetmektedir. İsterlerse bir gün burada Halk TV'nin Arena'sında neler alaya alındı, alkışlar oy getirir mi bunları tartışmakta yarar var." dedi.

Toplantıya Halk TV davet bile edilmedi

Halk TV kendilerinin davet edilmediği basın toplatısındaki Bahçeli’nin eleştirel sözlerini göz göre göre çarpıtarak "Bahçeli: Diğerleri alınmasın ama haber ve programları Halk TV'den izliyorum" başlığıyla verdi.

Bahçeli’nin eleştirilerini yediremeyen kanal, MHP liderinin "Halk TV’yi yakından takip ediyorum" sözünü "beğenerek izlediği" algısı oluşturarak verdi. Skandalların eksik olmadığı Halk TV, bu cımbızlama ve çarpıtma örneğiyle kendi cibilliyetlerine uygun bir davranış sergilemiş oldu.

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