Halk TV Yazı İşleri Müdürü Gökçe'ye mahkemeden 'gazetecilik çalış' cezası! Şartlı salıverildi

Halk TV haber sitesinin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe, 'Döner Kardeşler' çetesinin tutuklu sanıklarının tahliye edileceği haberini yaptı.

Yalan haber nedeniyle hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılan Gökçe gözaltına alındı.

Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilen Dinçer Gökçe, Sulh Ceza Hakimliği tarafından "gazetecilik ile ilgili kitaplar okuması ve özet yazması" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

‘Döner Kardeşler’ olarak bilinen, 16 ayrı eyleme karıştıkları gerekçesiyle yargılanan 28 sanıklı suç örgütünün davasında 2022 yılının Şubat ayında karar açıklanmıştı.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararda, Emirhan Döner’in ’örgüt kurma ve yönetme’, ’tefecilik’, ’nitelikli yaralama’, ’tehdit’, ’nitelikli yaralamaya azmettirme’, ’hürriyeti tahdit’ ve ’6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçlarından toplam 44 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti.

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Emirhan Döner’in kardeşi Turhan Döner’in ise ’yaralama’, ’tehdit’, ’yaralamaya azmettirme’, ’hürriyeti tahdit’, ’tefecilik’, ’6136 sayılı kanuna muhalefet’ ve ’örgüt yöneticiliği’ suçlarından toplam 34 yıl 10 ay hapsine hükmedilmişti.

Geçtiğimiz günlerde hükümlülerin tahliye olacağına ilişkin çıkan haberler üzerine hükümlü Emirhan Döner'in başka suçtan tahliye olduğu, kesinleşen asıl suç ve cezalar yönünden sanık Turhan Döner’in Edirne F Tipi, sanık Emirhan Döner’in ise Kırıkkale F tipi cezaevinde infazlarına hükümlü olarak devam edildiği bilgisine ulaşılmıştı. Hükümlü Turhan Döner’in 2036, hükümlü Emirhan Döner’in ise 2040 yılında koşullu salıverilecekleri de öğrenilmişti.

Tahliye kararlarına dair yazıların cezaevine gönderildiği ve tahliye edildiklerine dair haber içeriğinin tamamen hatalı ve gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunun yanıltıldığı da adli kaynaklar tarafından açıklanmıştı.