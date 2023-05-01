Halk TV yayınında gaf! CHP amigosu Şirin Payzın bunu dedi, sosyal medyanın diline düştü

14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimine kısa bir süre kala adaylar düzenledikleri mitinglerle vatandaşlara seslenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Millet İttifakı'nın ortak adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte cumhurbaşkanı yardımcısı adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte İzmir’de vatandaşlara hitap etti.

Sosyal medyanın diline düştü

Millet İttifakı'nın İzmir mitingini canlı yayında ekranlara getiren Halk Tv'de gazeteci Şirin Payzın, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın adını yanlış telaffuz etti. Ünlü spor spikeri Güntekin Onay'ın adını söyleyen Payzın, saniyeler sonra hatasını düzeltip Gültekin Uysal'ın adında düzeltmeye gitti. Payzın'ın yapmış olduğu gaf, sosyal medyada da gündem olurken kullanıcılar "Adını bile bilmedikleri adamı Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapacaklarmış. Müthiş!" gibi yorumlarda bulundu.



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