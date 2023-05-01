  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'li İBB'den LGBT skandalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde açıklaması

Yine komünistliğini yaptı! İlyas Salman’dan motor yakan çarpıtma

İşte bu yüzden Zillet’in hedefinde! HÜDA PAR’dan kıskandıracak tablo

Maraş depremini bilen Hoogerbeets korkuttu: Emareler 6 Şubat öncesiyle aynı, orada deprem olabilir

Altın ve doları olanlar dikkat! İslam Memiş 'O tarihte dananın kuyruğu kopacak' diyerek uyardı

Adamın sıfır vergiden haberi yok! Bay Kemal’i madara eden asgari ücret vaadi

Şimdi de hedef Selçuk Bayraktar! Bu ülke için tek çivi çakana tahammülleri yok... Can Ataklı'dan haddini aşan sözler

KKTC'nin yerli İHA'sı TOPEL-1 ilk kez dünyaya gösterildi! Rumlar tam anlamıyla çıldıracak

Kinleri ar damarlarını çatlattı! Saadet Partisi'nden LGBT'ye yeşil ışık!
Gündem Halk TV yayınında gaf! CHP amigosu Şirin Payzın bunu dedi, sosyal medyanın diline düştü
Gündem

Halk TV yayınında gaf! CHP amigosu Şirin Payzın bunu dedi, sosyal medyanın diline düştü

Yeniakit Publisher
2023-05-01 19:32:00 -
Halk TV yayınında gaf! CHP amigosu Şirin Payzın bunu dedi, sosyal medyanın diline düştü

Millet İttifakı'nın dün düzenlediği İzmir mitingini canlı yayında ekranlara getiren HALK TV'de ilginç anlar yaşandı. Gazeteci Şirin Payzın Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ismini şaşırdı. Gültekin Uysal yerine ünlü spor spikeri Güntekin Onay'ın adını telaffuz eden Payzın, sonrasında hatasını düzeltti ama sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.

14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimine kısa bir süre kala adaylar düzenledikleri mitinglerle vatandaşlara seslenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Millet İttifakı'nın ortak adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte cumhurbaşkanı yardımcısı adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte İzmir’de vatandaşlara hitap etti.

Sosyal medyanın diline düştü

Millet İttifakı'nın İzmir mitingini canlı yayında ekranlara getiren Halk Tv'de gazeteci Şirin Payzın, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın adını yanlış telaffuz etti. Ünlü spor spikeri Güntekin Onay'ın adını söyleyen Payzın, saniyeler sonra hatasını düzeltip Gültekin Uysal'ın adında düzeltmeye gitti. Payzın'ın yapmış olduğu gaf, sosyal medyada da gündem olurken kullanıcılar "Adını bile bilmedikleri adamı Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapacaklarmış. Müthiş!" gibi yorumlarda bulundu. 

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23