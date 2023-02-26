Halk TV yayınında bir skandal daha! Depremzede çocuğa yaşadığı travmalar hatırlatıldı

CHP'nin fonladığı Halk Tv ekranlarında skandallar ve algı operasyonları bitmek bilmiyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çevre illerde de yıkıcı hasarlar bırakan 2 büyük depremin ardından 21 gün geçti. Binlerce insanımızı kaybettiğimiz, binlerce insanımızı yaralı olarak kurtardığımız bu depremlerde en çok etkilenenler de çocuklar olmuştu. Yaşadıkları travmalar için devlet onlar adına tüm kurumları bölgeye görevlendirdi. Böyle hassas bir konuda Halk TV ise depremzede bir çocuğu reyting malzemesi olarak kullandı.

DEPREMZEDE ÇOCUĞA TRAVMALARINI HATIRLATTI

Halk Tv'de yayınlanan Görkemli Hatıralar programında , depremzede çocuğa enkaz altında yaşadıkları anlattırıldı. 4 gün boyunca enkaz altında kalan küçük çocuk Serhan Asker'in üst üste sorduğu sorulara maruz kaldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO