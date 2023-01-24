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Gündem Halk TV yayınında Altılı masadan beklenen icraat açıklandı! Bu iki kişi serbest bırakılsın
Gündem

Halk TV yayınında Altılı masadan beklenen icraat açıklandı! Bu iki kişi serbest bırakılsın

Halk TV'de Özlem Gürses'in konuğu olan ekonomist Atilla Yeşilada, sanki Türkiye'nin başka bir sorunu yokmuş gibi altılı masanın seçimi kazanması halinde Selahattin Demirtaş'ı ve Osman Kavala'yı serbest bırakması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 13:58:00 - 2023-01-24 13:59:57
Halk TV yayınında Altılı masadan beklenen icraat açıklandı! Bu iki kişi serbest bırakılsın

Halk TV'de Özlem Gürses'in konuğu olan ekonomist Atilla Yeşilada, Altılı masanın seçimi kazanması halinde Selahattin Demirtaş'ı ve Osman Kavala'yı serbest bırakması gerektiğini söyledi. S-400'lerin bir depoya kilitlenmesi gerektiğini ifade eden Atilla, Merkez Bankası'na istediği kadar faiz artırması için yetki verilmesi gerektiğini savundu.

CHP'nin fonladığı Halk TV'de Özlem Gürses'in sunduğu programa konuk olan ekonomist Atilla Yeşilada, Altılı masanın seçimi kazanması halinde neler yapması gerektiğini söyledi.


KAVALA VE DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK İSTEDİ


Yeşilada, şöyle konuştu:
'Yapması gereken icraatlar belli. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş serbest bırakılacak. S-400'ler bir depoya kilitlenecek. Merkez Bankası'nın istediği kadar faiz artırması için yetki verilecek. Eğer bunları yapıyorsa Türkiye düzelir. '

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