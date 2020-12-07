  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Halk TV sunucusu Özlem Gürses'in 'Çin treni' ile ilgili çektiği video dalga konusu oldu
Medya

Halk TV sunucusu Özlem Gürses'in 'Çin treni' ile ilgili çektiği video dalga konusu oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından uğurlanan ilk Çin ihracat treninin Halkalı'da kaldığını söyleyerek dalga geçmek isteyen Halk TV sunucu Özlem Gürses, trenle ilgili varılan istasyonların fotoğraflarının gelmesi üzerine rezil oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 17:04:00 - 2020-12-07 17:07:20

Milli ve manevi değerler aleyhtarlığında yayın yapan CHP yandaşı Halk TV’de boy gösteren Özlem Gürses, çektiği bir bideo ile sosyal medyada dalga konusu oldu.

Çin'e gönderilen ilk ihracat treni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından 4 Aralık'ta, Türkiye’den Çin’e ilk ihracat treni gönderildi. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattını kullanarak Çin'e doğru yoluna devam edecek olan trenin 8 Aralık'ta Kars'a varması bekleniyor.

Tüm Türkiye'yi heyecanlandıran trenle ilgili solak medyanın provokatörleri ise algı operasyonuna girişti. Ülkelerinde yaşanan olumlu her gelişmeyle ilgili karalama yaparak ülkeye düşman gibi davrananlar Çin treni ile ilgili de asparagas haberlere imza attı.

Halk TV sunucusu Özlem Gürses rezil oldu

Türkiye’den Çin’e gönderilen ilk ihracat treninin yolda kaldığını söyleyerek dalga geçen Halk TV sunucusu Özlem Gürses, sosyal medyada yayınladığı video ile rezil oldu.

Gürses gönderilen ihracat treninin yolculuğunun Halkalı’da bittiğini söylerken trenin çoktan Ankara’yı geçtiği öğrenildi. 

Solak medyanın algı operasyonlarına en güzel cevabı veren TCDD ise trenin ulaştığı her istasyonda konum paylaşmaya başladı.

Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Kayseri'ye ulaştı
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Kayseri'ye ulaştı

Aktüel

Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Kayseri'ye ulaştı

Çin, Türkiye'den yola çıkan ilk ihracat treninden memnun
Çin, Türkiye'den yola çıkan ilk ihracat treninden memnun

Aktüel

Çin, Türkiye'den yola çıkan ilk ihracat treninden memnun

Türkiye'den gönderilen ihracat treni Çin'e ulaştı mı?
Türkiye'den gönderilen ihracat treni Çin'e ulaştı mı?

Gündem

Türkiye'den gönderilen ihracat treni Çin'e ulaştı mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pirinç unu maması nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Pirinç unu maması nasıl yapılır?

Pirinç unu maması tarifi | Ek gıdaya geçen bebekler için anneler hem doyurucu hem de besleyici tarifler arıyor. Annelerimizin, büyükanneleri..
Erdoğan Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarını açıkladı
Gündem

Erdoğan Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarını açıkladı

Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan bilimsel araştırmalara göre, bölgedeki..
Londra derbisinde gülen taraf Tottenham oldu
Spor

Londra derbisinde gülen taraf Tottenham oldu

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Arsenal'ı 2-0 yendi.
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay