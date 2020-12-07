Halk TV sunucusu Özlem Gürses'in 'Çin treni' ile ilgili çektiği video dalga konusu oldu

Milli ve manevi değerler aleyhtarlığında yayın yapan CHP yandaşı Halk TV’de boy gösteren Özlem Gürses, çektiği bir bideo ile sosyal medyada dalga konusu oldu.

Çin'e gönderilen ilk ihracat treni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından 4 Aralık'ta, Türkiye’den Çin’e ilk ihracat treni gönderildi. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattını kullanarak Çin'e doğru yoluna devam edecek olan trenin 8 Aralık'ta Kars'a varması bekleniyor.

Tüm Türkiye'yi heyecanlandıran trenle ilgili solak medyanın provokatörleri ise algı operasyonuna girişti. Ülkelerinde yaşanan olumlu her gelişmeyle ilgili karalama yaparak ülkeye düşman gibi davrananlar Çin treni ile ilgili de asparagas haberlere imza attı.

Halk TV sunucusu Özlem Gürses rezil oldu

Türkiye’den Çin’e gönderilen ilk ihracat treninin yolda kaldığını söyleyerek dalga geçen Halk TV sunucusu Özlem Gürses, sosyal medyada yayınladığı video ile rezil oldu.

Gürses gönderilen ihracat treninin yolculuğunun Halkalı’da bittiğini söylerken trenin çoktan Ankara’yı geçtiği öğrenildi.

Solak medyanın algı operasyonlarına en güzel cevabı veren TCDD ise trenin ulaştığı her istasyonda konum paylaşmaya başladı.