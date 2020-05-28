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Siyaset

Halk TV sunucusu İyi Partili Aytun Çıray’ı tek bir soruyla rezil etti!

İyi Partili Aytun Çıray Halk TV’de katıldığı programda Sağlık Bbakanlığı’nın korona hastalarına uyguladığı tedavi yöntemini eleştirirken programın sunucu Gürkan Hacır’ın sorusuyla bir anda dumura uğrayıp saçmalamaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 15:59:00 - 2020-05-28 16:02:26

 Yeniakit.com.tr 

Tüm dünya Türkiye’nin koronavirüs salgını ile olan mücadelesini takdir ederken muhalefet partileri ise alakasız konular üzerinden sağlık sistemini hedef almayı sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı'nı eleştirdi

CHP’nin skandallarıyla ünlü kanalı Halk TV’de yayınlanan programa konuk olan İyi Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs hastalarına uyguladığı tedavi yöntemlerini eleştirince araya programın sunucusu Gürkan Hacır girdi.

Tek soruyla dumura uğradı

Aynı zamanda doktor da olan Çıray, Gürkan Hacır'ın "O zaman gelen hastalara ne yapılmalıydı?" mahiyetindeki sorusu üzerine  tıkanıp kaldı ve cevap veremedi.

"Bir de Sağlık Bakanı olduğunu hayal edin…"

Tek bir soruyla rezil olan Çıray ile ilgili sosyal medyada “Bu adamın sağlık bakanı olduğunu hayal edin… Allah muhafaza!” yorumları yapıldı.

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Yorumlar

Gerici Chp kafası....

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