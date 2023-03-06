Halk Tv sunucusu bile muhalefete güvenemedi: Artçı sarsıntıların olmayacağını umarak...
Halk Tv sunucusu, , İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in daha yeni terk ettiği masaya geri dönmesini 'enkazın kaldırılması' olarak yorumladı ve "Artçı sarsıntıların olmayacağını umarak..." ifadesini kullandı.
Halk Tv sunucusu, Türkiye nice canlarını yitirdiği depremlerin acısını yaşarken, gündemi 'Masadan kalktım, kalkmadım' şeklinde meşgul eden muhalefetteki krizi, depreme benzetti.
Masanın büyük bir deprem yaşadığını söyleyen Halk Tv sunucusu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in daha yeni terk ettiği masaya geri dönmesini 'enkazın kaldırılması' olarak yorumladı.
Sunucu, konuşmasının devamında ise "Artçı sarsıntıların olmayacağını umarak..." ifadesini kullandı.