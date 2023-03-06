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Gündem Halk Tv sunucusu bile muhalefete güvenemedi: Artçı sarsıntıların olmayacağını umarak...
Gündem

Halk Tv sunucusu bile muhalefete güvenemedi: Artçı sarsıntıların olmayacağını umarak...

Halk Tv sunucusu, , İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in daha yeni terk ettiği masaya geri dönmesini 'enkazın kaldırılması' olarak yorumladı ve "Artçı sarsıntıların olmayacağını umarak..." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 19:27:00 -

Halk Tv sunucusu, Türkiye nice canlarını yitirdiği depremlerin acısını yaşarken, gündemi 'Masadan kalktım, kalkmadım' şeklinde meşgul eden muhalefetteki krizi, depreme benzetti.

Masanın büyük bir deprem yaşadığını söyleyen Halk Tv sunucusu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in daha yeni terk ettiği masaya geri dönmesini 'enkazın kaldırılması' olarak yorumladı.

Sunucu, konuşmasının devamında ise "Artçı sarsıntıların olmayacağını umarak..." ifadesini kullandı.

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