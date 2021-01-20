Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan skandal! Devleti 'polis' öldürmekle suçladı

Halk TV sunucu Ayşenur Arslan, Şanlıurfa Ceylanpınar’da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 2 polis için ‘Devletin öldürdüğü’ imasında bulundu.

Ayşenur Arslan'dan skandal ifadeler

Devlete yönelik karalama kampanyaları yapan ve CHP’nin finanse ettiği Halk TV’nin ‘kirli ağzı’ Ayşenur Arslan skandal ifadelerde bulundu. Ekranlarda daha önce de defalarca TSK’yı ve Müslümanları hedef alan Ayşenur Arslan son söylemiyle devlete yönelik 'akıldan yoksun' suçlamalarda bulundu.

Devleti 'polis' öldürmekle suçladı

Arslan yaptığı açıklamada, “Suruç’ta göz göre göre o çocuklar öldü, Ekim’de Ankara’da gar katliamı oldu, Ceylanpınar’da iki polis öldürüldü ‘PKK yaptı’ dendi ve 1 Kasım’da AK Parti çoğunlukla çıktı.” ifadelerini kullanarak patlama olaylarını devletin yaptığı imasında bulundu.

Hükümete karşı muhalifliği devlete mesnetsiz iftiralar atmaya kadar götüren Ayşenur Arslan için yetkilileri göreve çağırıyoruz!

'Bunak' tartışması

Öte yandan aynı programda İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu ile Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan arasında canlı yayında yaşanan diyalog tepkilere neden oldu. Ayşenur Arslan'ın, 'Bunak kadın demek hakaret sayılır mı?' sorusuna, Durakoğlu, "Sanmıyorum, hakaret sayılabileceğini..." diye yanıt verirken, Arslan'ın, 'Bana diyorlar' sözleri üzerine, Durakoğlu'nun 'U' dönüşü yaparak, 'O zaman hakaret olabilir" demesi dikkat çekti.