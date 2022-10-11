Halk TV Şaşırdı! İzleyenler gözlerine inanamadı
CHP'nin kanalı Halk TV'de İslam'ı hedef alanlara ilişkin yapılan şaşırttı. Ancak gerçek bambaşka çıktı.
İslam düşmanlarına karşı Müslümanların savunulduğu belgeseli CHP'ye yakın Halk TV'de görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
İslamofobi belgeselinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıklamalarına da yer verildi.
Halk TV takipçileri de ancak altyazıyı okuyunca gerçeğin farkına vardı.
RTÜK ceza verdi
Meğer, İslamofobi belgeseli RTÜK'ün verdiği ceza nedeniyle yayınlanmış.