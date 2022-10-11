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Medya Halk TV Şaşırdı! İzleyenler gözlerine inanamadı
Medya

Halk TV Şaşırdı! İzleyenler gözlerine inanamadı

CHP'nin kanalı Halk TV'de İslam'ı hedef alanlara ilişkin yapılan şaşırttı. Ancak gerçek bambaşka çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 00:34:00 - 2022-10-11 00:35:45

İslam düşmanlarına karşı Müslümanların savunulduğu belgeseli CHP'ye yakın Halk TV'de görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

İslamofobi belgeselinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıklamalarına da yer verildi.

Halk TV takipçileri de ancak altyazıyı okuyunca gerçeğin farkına vardı.

RTÜK ceza verdi

Meğer, İslamofobi belgeseli RTÜK'ün verdiği ceza nedeniyle yayınlanmış.

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