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Gündem Halk TV saçmalamaya başladı İsmail Küçükkaya: Ekrandaki AA verilerini kaldıralım. İnandırıcı değil Sunucu: Onlar ANKA’nın verileri
Gündem

Halk TV saçmalamaya başladı İsmail Küçükkaya: Ekrandaki AA verilerini kaldıralım. İnandırıcı değil Sunucu: Onlar ANKA’nın verileri

Yeniakit Publisher
2023-05-14 20:53:00 -
Halk TV saçmalamaya başladı İsmail Küçükkaya: Ekrandaki AA verilerini kaldıralım. İnandırıcı değil Sunucu: Onlar ANKA’nın verileri

Sandık sonuçları geldikçe Halk TV ne yapacağını şaşırdı. Ekrandaki sonuçlara bakan İsmail Küçükkaya “Ekrandaki Anadolu Ajansının verilerini kaldıralım. İnandırıcı değil.” dedi. Oysa baktığı veriler ANKA’ya aitti. Sunucu “OnlarANKA’nın verileri” deyince Küçükkaya ne yapacağını şaşırdı “Kısa bir araya gidiyoruz” diyerek reklama geçtiler.

Türkiye’nin kaderini belirleyecek seçimde yayın yasağı kaldırıldı. Halk Tv Programcıları İsmail Küçükkaya ve Emin Çapa ilk verileri Halk Tv ekranlarında, Halk Tv programcılarıyla birlikte değerlendirmeye başladılar. Ancak sandık sonuçları gelmeye başlayınca ne yapacaklarını şaşırdılar.

 

İsmail Küçükkaya: Ekrandaki AA verilerini kaldıralım. İnandırıcı değil

Sunucu: Onlar ANKA’nın verileri
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