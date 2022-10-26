Halk TV, PKK propaganda kanalı oldu! Skandal çağrı

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş katıldığı Halk TV'de, teröristbaşı Öcalan'a uygulanan tecrit kaldırılsın çağrısı yaptı. Moderatör Şule Aydın'ın yanı sıra gazeteciler Murat Ağırel, Miyase İlknur ve Timur Soykan ise skandal sözleri dinlemekle yetindi.

"Demirtaş serbest bırakılsın"

'Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için her fırsatta çağrıda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'a ziyaretinden şehirde bulunan bazı bilboardlara asılan 'Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım' şeklindeki ifadelerini içeren afişlerin önünde poz vermişti.

Fondaş medyaya skandal çağrı

Sıcak temas devam ederken kapılarını HDP'lilere sonuna kadar açan fondaş medyada bir skandal daha yaşandı. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Biz aylardır bu tecrit bitsin diyoruz. Hukukun gereği yerine getirilsin diyoruz. İmralı'dan barış çağrıları geliyor. Kamuoyunun da bunu bildiğini varsayıyorum, muhalif medyanın en azından. 4 gün önce eş genel başkanlarımız İmralı Adası'na gidebilmek için bir başvuruda bulundular, Adalet Bakanlığı'na. Bizim yine ikitidar partisi dılşındaki partilere açık çağrımız var, İmaralı ile siz de görüşün. Bu hukuka aykırı, uluslararası sözleşmelere aykırı tecrit neden uygulanıyor, neden savaş, çatışma siyasetinden vazgeçilmiyor." ifadeleriyle skandal bir çağrıda bulundu.