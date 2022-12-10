Halk TV itiraf etmek zorunda kaldı! Devlet başından beri devrede

Türkiye, Hiranur Vakfı'nın kurucularından olan Yusuf Ziya Gümüşel'in kızının yaşadığı bunalım sonrasında, kendisine attırılan cinsel istismar iftirasını konuşuyor. Başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, istismar olayında bile devleti suçlayarak siyasi rant devşirmeye çalışanları yalanlayan gerçekler ardı ardına gelirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ta, "Kadına şiddet, çocuk istismarı siyasetin konusu değildir. Üzerinden siyaset üretilecek konular değildir. Bunu toplumsal bir mesele olarak kabul edip hep birlikte mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullanarak, rantcılara gerekli cevabı vermişti.

Devlet başından beri devrede, yetkilileri tebrik etmek lazım

"6 yaşındaki çocuğa gelinlik giydirip evlendirdiler" iftirasının odağındaki Timur Soykan ile Murat Ağırel’den, CHP’nin kanalı Halk TV’de itiraf gibi açıklama geldi. Devletin mağdur ile nasıl ilgilendiğini, henüz iddianame hazırlanmadan Aile Bakanlığı’nın kadını korumaya aldığını, şu an 24 yaşındaki mağdur olduğunu iddia eden mağdurenin, suçlama yaptığı eski kocasından olma çocuğununu eğitimi de dahil olmak üzere tüm ihtiyaçlarını nasıl karşıladığını anlattılar. Soykan "Devletimiz ilgileniyor, devletimizin koruması altında. Buradan Aile Bakanlığımızı ve yetkililerini tebrik etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Müfteri Timur Soykan ile Murat Ağırel CHP'nin kanalı Halk TV'de, kendi karısına şiddet uygulayan İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldular. Küçükkaya'nın kendi karısına uyguladığı şiddetin konuşulmadığı programda, devletin son tartışmadaki mağdur olduğu ileri sürülen kadın ile nasıl ilgilendiğini, henüz iddianame hazırlanmadan Aile Bakanlığı'nın kadını nasıl korumaya aldığını anlatan Murat Ağırel "İddianame yazılmadan bakanlık müdahale etmiş. Barınmasını sağlamış. Mesleki eğitim kurslarına gönderilmiş, İngilizceyi anadili gibi öğrenmiş" bilgisini verdi.

"DEVLETİMİZ İLK ANDAN İTİBAREN KADINI KORUMA ALTINA ALDI"

Soykan, "Suç duyurusundan sonra boşanıyor. Çocuğunu da alıyor. Uzak bir kentte hayat kuruyor. Çocuğu ile ilgileniyor. Bu çemberden çıkmaya çalışıyor. Böyle çok az insan var. Devletimiz ilgileniyor, koruması altında. Oldukça iyi bir şekilde korunuyor" ifadelerini kullandı.