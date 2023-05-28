Halk TV hezimeti kabul etti! 'Kılıçdaroğlu yine de iyi oy aldı'

ANKA'nın verilerini referans göstererek Kılıçdroğlu'nu önde göstermekten vazgeçen Halk TV'de, İsmail Küçükkaya, şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu şu anki tabloya göre yine de iyi ol aldı. Yüzde 49,50'ye yakın görünüyor. Devletin bütün imkanlarına karşı güzel mücadele etti. Güzel oy aldı. Bu benim vatandaş olarak yorumum. Tarihin muhalefet olarak en yüksek oy oranı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO