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Siyaset Halk TV hezimeti kabul etti! 'Kılıçdaroğlu yine de iyi oy aldı'
Siyaset

Halk TV hezimeti kabul etti! 'Kılıçdaroğlu yine de iyi oy aldı'

Yeniakit Publisher
2023-05-28 19:48:00 -
Halk TV hezimeti kabul etti! 'Kılıçdaroğlu yine de iyi oy aldı'

CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV, Kemal Kılıçdaroğlu'nu saat 18:15'ten beri önde gösterirken an itibarıyla mağlubiyeti kabul etti.

ANKA'nın verilerini referans göstererek Kılıçdroğlu'nu önde göstermekten vazgeçen Halk TV'de, İsmail Küçükkaya, şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu şu anki tabloya göre yine de iyi ol aldı. Yüzde 49,50'ye yakın görünüyor. Devletin bütün imkanlarına karşı güzel mücadele etti. Güzel oy aldı. Bu benim vatandaş olarak yorumum. Tarihin muhalefet olarak en yüksek oy oranı.

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