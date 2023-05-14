Halk TV ekranında Anadolu Ajansı hedefte!

Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş kameralar karşısına geçerek, Anadolu Ajansı verilerinin gerçeği yansıtmadığını iddia ederek, CHP'nin net bir şekilde önde olduğunu söylediler.

CHP'li İmamoğlu ve Yavaş, gazetecilerin oy oranı sorusuna ise cevap vermekten kaçındı.

İki başkan sözde ellerindeki oy oranlarını açıklamazken, Halk TV canlı yayınında da Barış Pehlivan Anadolu Ajansı verilerinin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Pehlivan ise Yavaş ile İmamoğlu'nun aksine birbirine çok yakın iki rakam vererek, seçimin başa baş gittiğini iddia etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO