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Siyaset Halk TV ekranında Anadolu Ajansı hedefte!
Siyaset

Halk TV ekranında Anadolu Ajansı hedefte!

Yeniakit Publisher
2023-05-14 20:03:00 -
Halk TV ekranında Anadolu Ajansı hedefte!

CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'de, Anadolu Ajansı'nın paylaştığı veriler hedef alındı.

Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş kameralar karşısına geçerek, Anadolu Ajansı verilerinin gerçeği yansıtmadığını iddia ederek, CHP'nin net bir şekilde önde olduğunu söylediler.

CHP'li İmamoğlu ve Yavaş, gazetecilerin oy oranı sorusuna ise cevap vermekten kaçındı.

İki başkan sözde ellerindeki oy oranlarını açıklamazken, Halk TV canlı yayınında da Barış Pehlivan Anadolu Ajansı verilerinin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Pehlivan ise Yavaş ile İmamoğlu'nun aksine birbirine çok yakın iki rakam vererek, seçimin başa baş gittiğini iddia etti.
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