Halk TV devreye girdi, TELE 1'in borcu kapandı! Bu milyonlar nereden akıyor?

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Merdan Yanardağ, Tele 1'in 1 milyon 800 bin liralık RTÜK borcunun, ayın 22’sine kadar ödenmemesi halinde, haciz ve lisans satışı tehlikesi ile karşı karşıya kalacağını açıklamıştı. Yanardağ bugün borçlarını kapattıklarını duyurdu.

Canlı yayında konuşan Merdan Yanardağ, “Laiklik mücadelesine, demokrasi mücadelesine katkıda bulunan bütün dostlarımıza, yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar hangi kararlılıkla yayıncılık yaptıysak bundan sonra da yolumuza öyle devam edeceğiz." dedi.

Geçtiğimiz hafta devreye giren Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda TELE 1'e maddi destek sunacaklarını ifade etmişti:

Yaşadığımız bu zorlu günlerde saflarımızı sıkı tutup yoldaşlarımızla el ele tutuşmalıyız. Tele1'e yapılan ablukanın kırılması için Halk TV olarak maddi manevi tüm gücümüzle yanınızdayız . Karanlığa bir ışık yanacaksa onu birlikte yakacağız. Halk TV üzerine düşeni yapmaya hazırdır.