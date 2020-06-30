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Halk tedirgin: Başıboş köpekler, 3 keçi ve 72 tavuğu parçaladı!

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde başıboş köpekler ahıra girerek 72 tavuğu telef etti. Köpeklerin 3 gün önce de 3 keçiyi parçaladığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 23:03:00 -
Halk tedirgin: Başıboş köpekler, 3 keçi ve 72 tavuğu parçaladı!

Alınan bilgilere göre olay, dün gece Yeni Mahalle'de oturan Seyfettin Yılmaz'a ait ahırda meydana geldi. Hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan Yılmaz ailesi, sabah saatlerinde ahıra geldiklerinde, tavuklarını parçalanmış halde buldu.

Açıklamalarda bulunan Seyfettin Yılmaz, tavukların geçim kaynağı olduğunu belirterek, "Aldığımız tüm önlemlere rağmen mahalledeki başıboş köpekler tarafından 72 tavuğumuz telef edildi. Köpekler 3 gün önce de 3 keçimizi telef ettiler. Bizim yetkililerden isteğimiz, bu hayvanlara bir çare bulmaları ve zararımın karşılanmasıdır" dedi. 

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