Halk sokağa dökülmüştü: Yunan polisinin vurduğu genç...
Yunanistan'da polislerin vurduğu Roman asıllı genç hayat mücadelesini kaybetti.
Yunanistan'da 16 yaşındaki bir genç, 5 Aralık günü benzin istasyonunda alışveriş yaptıktan sonra 20 euro'luk tutarı ödemeden kaçtığı iddiasıyla polis ekipleri tarafından kovalandı.
Genç polis memuruyla yaşadığı kovalamacanın ardından başından vuruldu. 5 Aralık'tan bu yana tedavi gören genç bugün hayatını kaybetti.
Yaşanan olaylar sonrası Selanik, Atina ve Yunanistan'ın diğer bölgelerinde protesto gösterileri düzenlendi.
Gencin yaşadığı Roman topluluğundan Antonis Tasios, "Buradaki herkes ağlıyor. Bir çocuğun bu şekilde hayata veda etmesi haksızlık. Büyük acı içindeyiz" dedi.