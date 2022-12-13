  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Halk sokağa dökülmüştü: Yunan polisinin vurduğu genç...
Dünya

Halk sokağa dökülmüştü: Yunan polisinin vurduğu genç...

Yunanistan'da polislerin vurduğu Roman asıllı genç hayat mücadelesini kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 15:44:00 -
Halk sokağa dökülmüştü: Yunan polisinin vurduğu genç...

Yunanistan'da 16 yaşındaki bir genç, 5 Aralık günü benzin istasyonunda alışveriş yaptıktan sonra 20 euro'luk tutarı ödemeden kaçtığı iddiasıyla polis ekipleri tarafından kovalandı.

Genç polis memuruyla yaşadığı kovalamacanın ardından başından vuruldu. 5 Aralık'tan bu yana tedavi gören genç bugün hayatını kaybetti.

Yaşanan olaylar sonrası Selanik, Atina ve Yunanistan'ın diğer bölgelerinde protesto gösterileri düzenlendi.

Gencin yaşadığı Roman topluluğundan Antonis Tasios, "Buradaki herkes ağlıyor. Bir çocuğun bu şekilde hayata veda etmesi haksızlık. Büyük acı içindeyiz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23