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Halk Sağlığı Haftası’nda “anne-çocuk” önceliği

Sinop’un Gerze ilçesinde “Halk Sağlığı Haftası” kapsamında “Anne ve Çocuk Sağlığı” temalı stant açılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:09
Halk Sağlığı Haftası’nda “anne-çocuk” önceliği

Sinop’un Gerze ilçesinde “Halk Sağlığı Haftası” kapsamında “Anne ve Çocuk Sağlığı” temalı stant açılarak vatandaşlar bilgilendirildi.


Türkiye’de halk sağlığını ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünür hale getirmek için 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan “Halk Sağlığı Haftası”nın bu yıl ki teması “Anne ve Çocuk Sağlığı” olarak belirlendi. İlçe Sağlık Müdürü ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Feyza Yüksel, İl Sağlık Müdürlüğü Birim Sorumlusu Bahar İpek Ünal ve Diyetisyen Ayşe Kaplan öncülüğünde Gerze Hükümet Konağı önünde halkı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla stant açıldı.


Stantta 15-49 yaş arasındaki kadınların sağlık açısından değerlendirilmesinin sağlanması, üreme dönemi kadın sağlığı göstergelerinin iyileştirilmesi, doğurganlık çağındaki kadında riskli durumların tespit edilmesi, gebelik öncesi danışmanlık verilmesi, erken dönemde gebelik tespiti yapılabilmesi için yılda en az iki kere birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimleri tarafından izlendiği bilgilendirilmesi yapıldı. Bunun yanı sıra sağlıklı aile yapısı, üreme sağlığı, üreme sağlığı yöntemleri, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, akraba evliliği ve genetik çeşitli hastalıklar, gebelerin doğum öncesi ve sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmaları, doğum öncesi ve sonrası bakım programları, çocuk izlemi, birinci basamak çocuk sağlığı aşı ve eğitimleri, bebeklerin optimal sağlık düzeyine erişebilmeleri ve üretken sağlıklı bireyler olarak yaşamaları için beslenme programları, okul çağı çocuklarının sağlıklı olmaları ve buna benzer birçok konuda bilgilendirilmeler yapılarak broşürler dağıtıldı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:09
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