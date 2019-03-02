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Halk pazarlarını pahalı bulan vatandaşlar, tanzim satış noktalarına yöneldi

Samsun’da yaşayan vatandaşlar, halk pazarındaki fiyatları pahalı bulunca alışverişlerini, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde kurulantanzim satış noktalarından yapmayı tercih etti.

02 Mart 2019 Cumartesi 16:08
Halk pazarlarını pahalı bulan vatandaşlar, tanzim satış noktalarına yöneldi

Türkiye’de büyük şehirlerde uygulanan tanzim satış yerleri, 27 Şubat’tan itibaren Samsun’da da hayata geçti. İlkadım’da 5, Atakum ve Canik birer tanzim satış yeri olmak üzere toplam 3 ilçede 7 tanzim satış yerinde vatandaşa ucuz sebze, meyve bakliyat satılıyor. Samsun merkezde cumartesi günü kurulan halk pazarlarından elleri boş dönen vatandaşlar, tanzim satış noktalarından alışveriş yapmayı tercih etti. Salatalık ve soğanın da satılmaya başlandığı tanzim satış noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

“Pazara gittik elimiz boş döndük”

Fiyatlarından dolayı pazardan alışveriş yapamadıklarını dile getiren vatandaşlar, "Tanzim fiyatları pazar fiyatlarına göre çok uygun. Tanzimden alışveriş yapabilmek için ta köyden geldik. Sabah halk pazarına gittik ama fiyatlar çok pahalıydı. Elimiz boş döndük. Eşimle beraber tanzimden alışveriş yaptık. Tanzim fiyatları pazar fiyatlarına göre yarı yarıya daha uygun. Manavlar ve pazarlar da fiyatları bu seviyeye çeksin" dedi.

Tanzim satış noktalarında elma 3, kuru soğan 2, patates 2, patlıcan 4,5, biber 6, domates 3, salatalık 4, 2 kg nohut 11, 2 kg yeşil mercimek 9 ve 5 kilogramlık Osmancık pirinci ise 30liradan satılıyor.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 16:08
  1. Samsun
  2. Atakum
  3. İlkadım
  4. Canik
  5. halk pazarları
  6. tanzim satış noktaları
  7. alışveriş

YORUM YAZ

  • Yusug31@gmzil.com[email protected]23 dk önce
    Sanki tüm yurtta var. Fakir garibanlar 2 lira için 2 saat bekliyor. Işleri olsa beklemez , zaten işsizler.
  • Mesut SarpMesut Sarp44 dk önce
    Mecburenemekliler sefilleri oynuyo, bu sogukta gidinde kuyruklari seyredin...

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