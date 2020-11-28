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Gündem Halk otobüsü ile işçi servisi çarpıştı
Gündem

Halk otobüsü ile işçi servisi çarpıştı

Kütahya'da, işçilerin taşındığı servis otobüsü ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 21:45:00 -
Halk otobüsü ile işçi servisi çarpıştı

Kaza, akşam saatlerinde Kütahya'da Bahçelievler Mahallesi Ahmet Derin Caddesi üzerinde meydana geldi. Kamil Yıldırım yönetimindeki 43 H 0255 plakalı halk otobüsü, karşı yönden gelen Hasan Bilir'in kullandığı 43 S 0194 plakalı işçi servisiyle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle halk otobüsü, işçi servisi ile elektrik direği arasına sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 12 kişiyi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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