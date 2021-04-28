Halk Okulu'ndan komünist başkana eşcinsel tepkisi

Marjinal sol dergilerden olan Halk Okulu, eşcinsel sapkınlara destek veren Türkiye Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu'na tepki göstererek, sapkınlıkla mücadele edeceklerini ifade eden bir makale yayınladı.

Komünist başkana eşcinsel tepkisi

Halk Okulu, makalede sapkınlıkla sonuna kadar mücadele edeceklerini duyurarak bunları destekleyenlere de sert tepki gösterdi. Marjinal solun önde gelen dergilerinden Halk Okulu, eşcinsel sapkınlığı konu edindiği makalesinde "Eşcinsellik, emperyalizmin insanı kendi özüne yabancılaştırıp, yozlaştırmak için kullandığı, bir cinsel sapkınlıktır. Eşcinsellik, bir 'cinsel tercih özgürlüğü' değil, tam tersine özgürlüğü burjuvazinin bataklığında yok etmektir." ifadelerini kullandı. Tepki gösterilenler arasında Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu da yer aldı. Halk Okulu, LGBT'li sapkınlara verdiği destekten dolayı TKP'li Mehmet Maçoğlu'na da tepki gösterdi.

Komünist başkan ne yapmıştı?

Bilindiği üzere Maçoğlu yönetimindeki Tunceli Belediyesi, DİSK ile bir toplu iş sözleşmesi imzalayarak LGBT'li sapkınlara bazı haklar vermişti. Sözleşmede, kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir gün, LGBT'lilere ise Onur Yürüyüşü'nde bir gün izin verilmesi kararlaştırılmıştı.