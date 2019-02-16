Halk GYO’nun 2018 yılı net kârı 395 milyon TL

Halk GYO, güçlü mali yapısıyla dikkat çekiyor. Yılsonu itibariyle aktif büyüklüğü 2,6 milyar TL’yi aşan şirketin özkaynak büyüklüğü 2,3 milyar TL olurken, net kârı ise geçtiğimiz yıla göre yüzde 56,5 oranında artarak 395 milyon TL’ye yükseldi.

Ekonomiye dev katkı

2018 yılında gayrimenkul sektörünü ve ekonomiyi büyütmeye dönük önemli adımlar attıklarını belirten Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin, şunları söyledi: “Yıl boyunca gösterdiğimiz performansla, şirketimizin bilanço kalitesini etkin seviyede tutmaya büyük gayret gösterdik. Erzurum’da inşa ettiğimiz Şehristan Konutları’nı ve İstanbul Sancaktepe’de hayata geçirdiğimiz Bizimtepe Aydos projemizi tamamlayarak anahtar teslimlerine başladık. İstanbul’un bölgesel ve küresel bir finans merkezi olabilmesi yolunda başlatılan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesinde yer alan Halk Ofis Kuleleri’nin inşa sürecine yıl boyunca devam ettik. Emlak Konut GYO güvencesi ve Teknik Yapı ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz Evora İzmir projesinde inşaat ve satış sürecini başlattık. İzmir’e yeni bir soluk getirecek bu proje ile ‘En İyi Mimari Tasarım’ ödülü kazandık. 2018’de gayrimenkul sektörüne yüklenen sorumluluk bilinciyle yıl içerisinde sektöre ve genel ekonomik büyümeye katkı sağlayan çalışmaların ve kampanyaların destekçisi olduk, 2019 yılında da ülkemiz ve paydaşlarımıza sağladığımız katma değeri artırma hedefi ile istikrarlı büyümemize devam edeceğiz.”

Kampanyalar kazandırdı

Yetgin, 2018’de hayata geçirilen kampanyalar, yabancıların konut edinmelerinin önünü açan çalışmalar, tapu harcı ve KDV indirimlerinin sonuç verdiğini söyledi. Yetgin, bu sayede yabancılara satılan konut sayısı bir önceki yıla göre yüzde 78,4 oranında artış gösterdiğini dile getirdi.