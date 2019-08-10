Halk GYO, 2.67 milyarlık aktif büyüklüğe ulaştı

Halk GYO yılın ilk yarısında aktif büyüklüğünü 2,67 milyar TL’ye taşıdı. Özkaynakları 2,28 milyar TL’ye ulaşan Halk GYO’nun yılın ilk yarısındaki net dönem kârı ise 25,1 milyon TL olarak gerçekleşti.

Halk GYO’nun Genel Müdürü Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, “Sahip olduğu kaynakları, küresel ekonomik görünümü dikkate alarak en verimli şekilde kullanan kurumlardan biri olarak, yılın ilk yarısında dikkatli ve özenli bir yatırım takvimiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini, Şirketin toplam aktif büyüklüğünün 2,67 milyar TL’ye ulaştığını” belirtti.

Yetgin, “Yatırımlarımıza, ülke ekonomisine katkı veren ve elde ettiği kârı yatırımcılarıyla paylaşan şirket olma vizyonumuz yön veriyor” dedi.