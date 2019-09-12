Halk Ekmek’te yüzde 40 zam
İstanbul’da taksilere, otobüslere, dolmuşlara, suya, otoparka gelen zamların ardından bir fiyat arışı da Halk Ekmek’te gerçekleşti.12 Eylül 2019 Perşembe 10:25
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin son dönemde aldığı kararlarla ulaşımda zam uygulamaları peş peşe uygulandı.
Taksi, otobüs ve dolmuş ücretleriyle başlayan furya su ile otopark tarifelerine kadar ulaştı. Konuyla ilgili açıklama yapan belediye yöneticileri, ilerleyen süreçte zam ile ilgili bilgilendirmede bulunacaklarını belirtti.
Ancak İBB iştiraklerinden Halk Ekmek’te, önceden bilgilendirme olmaksızın zamlı tarifeye geçildi.
Örneğin: Akdeniz ekmeği 1.50' TL'den 2.00 TL'ye
Çavdar ekmek 2.50 TL’den 3.40 TL’ye
Glutensiz ekmek 0.30 TL’den 0.50 TL’ye
Sandviç Ekmek 2.50 TL’den 3.50 TL’ye yükseltildi.
Bu sabah ekmek almak için Halk Ekmek şubelerine giden vatandaşlar, yeni tarifeyle karşılaştı.
HALK EKMEK ESKİ FİYAT LİSTESİ
HALK EKMEK YENİ FİYAT LİSTESİ
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