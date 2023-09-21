Halk Ekmek’te bakteriden sonra cam skandalı

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak üretim yapan Halk Ekmek Fabrikası adeta vatandaşın sağlığıyla oynuyor.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmeklerde bakteri olduğunu raporları ile ispat eden AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan yalanlanmaya çalışılsa da şimdi de üretilen ekmeklerden cam çıktı.

4 buçuk yıldır hizmet etmeden algı oluşturarak halkı kandıran CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş ve liyakatsiz ekibi her gün farklı bir skandala imza atıyor. Halk Ekmek Fabrikası'nda yaşanan rüşvet olayı gündemdeki yerini korurken Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışan bir işçi fabrikada üretilen ekmeklerde bakteri olduğunu anlayarak test için laboratuvara göndermişti.

Daha önce ek bakteri çıktı

Gönderilen rapor sonucundan ekmeklerde çıkan Rope "Sünme" bakterisinin normalden 100 kat daha fazla olduğu anlaşıldı. Olaya ilişkin AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, söz konusu raporu katıldığı canlı yayında kamuoyunda açıklayarak tehlikeye karşı Ankaralıları uyardı. Hastalığa ilişkin Özcan'ı yalanlayan fabrika yönetimi kendini temize çıkarmak için konuyu mahkemeye taşıyacağını belirtsede şimdi de üretilen ekmeklerin içinde cam olduğu ortaya çıktı.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmeklerde Rope "Sünme" bakterisinin ardından şimdi de cam çıktı.

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Ekmekten cam çıktı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından ABB iştiraki olan Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmeklerde bakteri olduğunun ortaya çıkarılmasının ardından, şimdi de Ankara'nın Mamak ilçesin Lalahan Mahallesi'nde satılan bir ekmeğin içinden cam çıktı.

Yavaş'a çağrı yapıldı

Olaya ilişkin CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabını etiketleyerek paylaşım yapan vatandaş Yavaş'a olayı incelenmesi için çağrıda bulundu. Çıkan cam parçasının görüntülerini yayınlayan vatandaş, "Sayın Başkanım Mamak Lalahan halk ekmekten aldığım ekmekten cam parçası çıktı gereğini yapacağınızdan eminim saygılar" ifadelerini kullandı.