Halk ekmek satışları başladı
Düzce Belediyesi tarafından kentin 4 noktasında oluşturulan Halk Ekmek satış noktaları faaliyete başladı. Düzceliler 4 ayrı noktada kurulan Halk Ekmek Büfelerinden ekmeği 3 liradan alabilecek.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleriyle ile Düzce Fırıncılar Pastaneciler Tatlıcılar ve Börekçiler ve Sanatkârlar Odasıyla işbirliği yapılarak açılan Halk Ekmek satışlarına başladı. Şehrin dört noktasındaki satış noktalarında ekmek 3 liradan vatandaşlara ulaşıyor. Halk ekmek satışları 07.00-10.00 ile 16.00-19.00 saatleri arasında yapılıyor.
Halk Ekmek; Camikebir mahallesi film platosu önü, Hamidiye mahallesi 60 Evler üst geçit yanı, Bahçeşehir Güzelbahçe Telekom karşısı ve Konuralp Şehit Murat Demir Mahalle muhtarlığı önünde kurulan büfelerde 3 Liradan satışa sunuluyor.