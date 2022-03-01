Halk ekmeğe zam mı geldi? Ankara’da halk ekmek ne kadar oldu?

Ankara’da halk ekmek zamlandı mı? CHP’li İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri seçim zamanında vatandaşlara vaadettikleri ne kadar söz varsa onun tersine hareket ediyor. İstanbul’da su, ekmek, ulaşım ucuzlayacağını söyleyen Ekrem İmamoğlu göreve gelir gelmez İstanbulluyu zama boğarken, aynı şekilde Ankara Büyükşehir Belediyesi de vatandaşa zam yüklemeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi halk ekmeğe zam geldiğini açıkladı. Peki Ankara’da halk ekmek ne kadar oldu?