Halk ekmeğe zam mı geldi? Ankara’da halk ekmek ne kadar oldu?
Ankara’da halk ekmek zamlandı mı? CHP’li İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri seçim zamanında vatandaşlara vaadettikleri ne kadar söz varsa onun tersine hareket ediyor. İstanbul’da su, ekmek, ulaşım ucuzlayacağını söyleyen Ekrem İmamoğlu göreve gelir gelmez İstanbulluyu zama boğarken, aynı şekilde Ankara Büyükşehir Belediyesi de vatandaşa zam yüklemeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi halk ekmeğe zam geldiğini açıkladı. Peki Ankara’da halk ekmek ne kadar oldu?
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, günlük bir milyon üretim kapasitesine sahip halk ekmekte, artan maliyetlere rağmen, uzun süredir fiyat artışı yapılmadığı hatırlatıldı.
Ankara’da halk ekmek ne kadar oldu?
Un, maya, işçi maliyetleriyle enerji ve diğer giderlerde yaşanan artışların çok yüksek seviyelere ulaşması nedeniyle fiyat artışının zorunlu hale geldiği belirtilen açıklamada, "Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 2 Mart 2022 itibarıyla kar elde etmeksizin ve maliyetine 2 lira olarak belirlenmiştir." ifadesine yer verildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdürlüğü, 1 TL olan 250 gramlık ekmeğin 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren 1.25 TL’den satılacağını açıklamıştı.