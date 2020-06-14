Halk Eğitim sergisi online gezilebilecek

DÜZCE(İHA) – Her yıl eğitim öğretim dönemi sonunda yapılan Halk Eğitimi Merkezi El Sanatları, Hazır Giyim ve El/Makina Nakışları sergisi bu yıl pandemi nedeniyle sanal ortamda ziyaret edilebilecek.

Gölyaka Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan sene sonu El Sanatları, Hazır Giyim ve El/Makina Nakışları sergisi online olarak ziyarete açıldı. Online Serginin açılışı hakkında değerlendirmelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Beyter, "Ülke olarak içinden geçtiğimiz bu zor günlerde Müdürlüğümüzce, sürecin başından itibaren maske üretimiyle Vefa Sosyal Destek faaliyetlerinin içinde olduk. Bugün ise yeni bir içeriği online olarak kullanıma sunuyoruz. Tüm yıl boyunca yapılan ürün sergimiz online olarak ziyarete açıyoruz. Böylece yaptığımız bu çalışma ile evlerimizde olsak da öğretmenlerimiz ve kursiyerlerimiz el emeğiyle yaptıkları ürünlerini sergilerken, ziyaretçilerimiz de evlerinden çıkmadan bu eserleri görme şansı bulmuş olacaklar. Online sergimizin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve kursiyerlerimize teşekkür ederim" dedi.

Sanal sergi ile Kağıt Rolyef, Zili Dokuma, El Sanatları, Hazır Giyim, Makina ve El Nakışları, Çanta Yapımı, Ahşap Boyama, Ev aksesuarları ve tekstil alanlarında hazırlanan eserler web üzerinden 3 Boyutlu olarak gezilebiliyor.