Halk Eğitim Merkezinde KADES tanıtımı

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarının yaptığı çalışmaya Havran Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Emniyet Müdür Vekili Barış Taylan Taş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu katıldı.

Kaymakam Özderin, aynı zamanda Havran Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Aydemir’den kurumla ilgili bilgiler aldıktan sonra mezun öğrenciler için açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursunu (DYK) ziyaret etti.

Öğrenciler ile sınav hazırlıklarını bu konudaki tecrübelerini aktararak değerlendiren Kaymakam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü öğrencilerin derslere karşı isteklerini memnuniyetle karşılayıp kendilerine teşekkür etti. Öğrencilere KADES uygulaması hakkında bilgiler verildi.

Kades nedir?

Kades, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

Kades uygulaması nasıl indirilir?

Akıllı telefon kullanıcısı kadınlar, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)” indirebiliyor. Kullanıcılar, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve EGM tarafından gelen aktivasyon kodu ile uygulamayı aktif hale getirebilecek.

Uygulamayı burdan https://www.icisleri.gov.tr indirebilirsiniz.