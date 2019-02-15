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''Halk Direnişi' grubu kuruldu

Suriye'nin güneyinde her geçen gün artan suikastler ve rejime yönelik saldırılar beraberinde yeni bir oluşumu getirdi. Rejim kontolünde bulunan Dera'da silahlı muhalifler ''Halk direnişi'' oluşumu başlattıklarını duyurdu.

15 Şubat 2019 Cuma 19:15
''Halk Direnişi' grubu kuruldu

Suriye'nin güney kesimi olan Dera'da Suriye rejimine karşı suikastlerde artış yaşanırken bölgede silahlı muhalefet yeniden organize olmaya başladı.

Son günlerde ise Dera'da gece saatlerinde duvarlara Suriye Hükümeti karşıtı sloganlar yazılmaya başladı. Ayrıca Suriye Ordusu askerlerine karşı bölgede birkaç suikast gerçekleşti. Bu suikastların Kasım ayında Dera'ya sızan Tahrir-el Şam komutanlarından Ebu Culeybib el Ürdüni'nin planladığı sanılıyor. Ebu Culeybib el Ürdüni'de uğradığı saldırı ile öldürüldüğü biliniyordu.

Son olarak bölgeden gece saatlerinde bildiri yayınlayan silahlı muhalifler “Halk Direnişi” oluşumu başlattıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada son dönemde öldürülen rejimin üst düzey isimleri paylaşıldı. Bunlar Askeri istihbarat çalışanı Ebu Hasan;

Suriye ordusu üsteğmeni İsmail Ali;

Şam'ın Guta ilçesinin doğusunda öldürülen Teğmen Ayham Ahmet;

Suriye'de Mart 2011'de isyanın başladığı Dera, hem stratejik hem de sembolik öneme sahip.

Komşu ülkelerdeki "Arap Baharı"ndan aldıkları ilhamla bir okulun duvarına hükümet karşıtı sloganlar yazan bazı gençlerin tutuklanıp, işkence görmelerinden sonra Dera'da hükümet karşıtı eylemler başlamıştı.

Hükümet, gösterileri bastırmak için güç kullanıp bazı protestocular öldüğünde, Esed'in istifası talebiyle düzenlenen protesto gösterileri ülke geneline yayılmıştı. İsyan yayılıp, hükümetin yanıtı daha da sertleşince, muhalifler silaha sarılmıştı.

Zamanla isyan iç savaşa dönüşmüş, 350 binden fazla kişi ölmüş, 11 milyon kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 19:15
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