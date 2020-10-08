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Siyaset Halk da çalışanlar da mağdur! Sahte ürünlerle ek iş dolandırıcılığı artıyor
Siyaset

Halk da çalışanlar da mağdur! Sahte ürünlerle ek iş dolandırıcılığı artıyor

Koronavirüs salgınını fırsat bilen dolandırıcılar, ek iş gibi maske, dezenfektan, kolonya, antikor testi, kapalı alan ilaçlaması gibi birçok alanda sahte ürünleri yasadışı yollardan satmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 11:44:00 - 2020-10-08 11:44:35
Halk da çalışanlar da mağdur! Sahte ürünlerle ek iş dolandırıcılığı artıyor

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Salgının ardından sağlık sektöründe merdiven altı ürünlerin piyasaya sürülmesi, ek iş dolandırıcılığını artırdı. Birçok çalışan, ek iş gibi maske, dezenfektan, kolonya, antikor testi, kapalı alan ilaçlaması gibi birçok alanda sahte ürünleri yasadışı yollardan satmaya başladı. Gerçek ürün ambalajlarının kopyasına konulan sahte ürünler, genellikle sosyal medya üzerinden verilen ‘Ek gelir kapısı’ adlı ilanlarla evlerde sahte olarak hazırlatılıyor. Dolandırıcılar, bu işlerde çalışmak isteyen dar gelirlilerden ön depozito da alarak ortadan kayboluyor. Bu duruma dikkati çeken Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, “Birtakım firmalar bazı reklamları taklit ederek sahte ürünler hazırlatıyor. Gerekli yasal önlemlerin alınmasını ve denetimler yapılmasını sürekli vurguluyoruz ancak halkımız da firmayı kontrol etmeli. Bu konuda çok büyük yasal boşluklar da var” uyarısını yaptı.

Yeni Akit Gazetesi

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