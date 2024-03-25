Halk, başarısız CHP’li başkanlarını değiştirmek istiyor

CHP’li belediyelerin iş bilmezlik ve beceriksizlikleri, gerekli yatırımları yapmaması yüzünden mağdur olan, hayatları kâbusa dönen vatandaşlar seçimle birlikte yeni bir döneme merhaba demeye hazırlanıyor.

Emanetin hakkını veremediler

Akit’e konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere CHP’li belediye başkanlarının kendilerini seçen vatandaşları hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, şunları dile getirdi: “İstanbul’da 5 yıl boyunca hizmet, eser üretmektense, polemik üretmiş hacıyatmaz gibi biri İBB Başkanı. Ankara’da da fazla polemiklerin içinde yer almıyormuş gibi gözüken ‘Ankara’ya eşit hizmet görevimiz’ diye pankartlara yazdırıp, kendisine az oy vermiş ilçelerimize, mahallelerimize çivi dahi çakmayan bir belediye başkanı var. Kendi işlerini yapmak yerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabilir miyizin peşinde koşan belediye başkanları oldular İmamoğlu ve Yavaş. Geldikleri makamın hakkını hizmet ederek vermek yerine, geldikleri yerden daha yukarısına odaklanarak, tamamen oraya dönük oyunlar kurdular. O yüzden geldikleri yerin hakkını veremediler.

Kimse hiçbir seçimi garanti göremez ama biz İstanbul’da, Ankara’da ve CHP yönetimindeki diğer büyük şehirlerimizde de şehircilik açısından yapılmayan işler, geciken projeler, belediye başkanlarının işlerine sahip olmaması, hizmetleri ve karakterleri açısından değerlendirdiğimizde milletimizin bunları değiştirmek istediğini görüyoruz. Bunları değiştirmek isteyen milletimize de İstanbul’da Murat Kurum’u, Ankara’da Turgut Altınok’u, İzmir’de Hamza Dağ’ı, Antalya’da Hakan Tütüncü’yü, Adana’da Fatih Kocaispir’le, Hatay’da Mehmet Öntürk’le ve diğer gerçekten millete hizmet etme aşkıyla dolu, gerçekten kendilerini ispatlamış, aldıkları vazifelerde son derece başarılı olup milletin gönlüne girmiş, şehirlerinde güzel eserler bırakmış adaylarımızla milletin karşısındayız. Millet onları göndermek istiyor. Çünkü emaneti taşıyamadılar.

Ekip kurmaktan bile acizler

Ankara’da öyle belediye şirketleri var ki 6, 7, 8 defa genel müdür değişmiş 5 yılda. Siz 5 yılda 5-6 genel müdür değiştirirseniz kim geldiği yerde ne anlayacak, ne hizmet yapacak? Ekip kurmaktan bile acizler. Kurtboğazı Barajı’ndan Ankara’ya su getiriyorlar güya, getirdikleri isale hattının üzerine döküm sahası yapıp milyonlarca metreküp kum döktürdüler. İsale hattının üzerine döküm sahası yaptırılır mı? CHP’li belediyelerin yaptığı facia, absürt işler o kadar çok ki. Bu belediyecilik facialarını halkımız da yakından, yaşayarak görüyor. Bu yüzden hem geçmişleri, hem karakterleri, hem hikayeleri, hem de heyecanları itibariyle, projeleriyle hazır hevesli ve donanımlı belediye başkan adaylarını kendilerine öneren Cumhur İttifakı’nı tercih ederek yaşadığı sıkıntılardan kurtulacaktır 31 Mart seçimlerinde.”