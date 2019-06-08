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Halk ayaklandı! Hükümetten dev festival için kritik karar

Halkın itici gördüğü, Fas’ın Marakeş şehrinde yapılması planlanan ve bir İsrailli sanatçının öncü olduğu dans festivali büyük tepkiler üzerine iptal edildi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:49
Halk ayaklandı! Hükümetten dev festival için kritik karar

Fas’ın Marakeş şehrinde yapılması planlanan ve bir İsrailli sanatçının ev sahipliğini üstlendiği dans festivali, halkın büyük tepkisi üzerine hükümet yetkilileri tarafından iptal edilmek zorunda kaldı.

Normalleşme adı altında Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenmesi planlanan İsrail dans festivali, halktan gelen tepkiler üzerine Fas makamları tarafından iptal edildi.

Oryantal dans festivalinin ev sahipliğini ise İsrail'in eski İstanbul Kültür Ataşesi Zali de Toledo'nun kızı sanatçı Simona Guzman'ın üstlendiği bildirildi.

Festival başlangıçta Ramazan bayramı arifesinde başlayacak ve 10 Haziran'a kadar devam edecekti.

‘Rahatsız edici’

Oryantal dans festivalinin iptal edilmesine tepki gösteren ve festivalin düzenleyicilerinden Simona Guzman, “Her şey hazırdı. Heyetler katılmak için Marakeş'e gelmek üzereydi. Ancak sebebini bilmediğimiz bir olay yüzünden, festival iptal edildi. Amacımız iki ülke arasındaki halkları yakınlaştırmaktı” dedi.

El-Quds el-Arabi, olayın İsrail ile normalleşmenin bir şekli olduğunu söyleyen Faslılar tarafından rahatsız edici sayıldığını bildirdi.

Marakeş'teki bir hükümet yetkilisi ise dans festivalinin yasaklandığını doğrulayarak, “Ramazan ayının son günlerine denk geldi ve kamu düzenini ve vatandaşların dini inançlarını etkiledi” dedi.

Bu arada yine Simona Guzman'ın ev sahipliğinde 29 Nisan - 3 Mayıs 2010 tarihleri arasında ‘TURKISH DELIGHT International Belly Dance Festival' adıyla ilk oryantal dans festivali İstanbul'da, Ataköy Sheraton Oteli'nde gerçekleşmişti.

Fas'ın Marakeş geçen mart ayında düzenlenen Judo Grand Prix turnuvasına İsrail'in de katılması Tel Aviv ile ilişkilerin normalleştirilmesine karşı çıkan grupların büyük tepkisine neden olmuştu.

Sloganlar etkili oldu

İsrailli şarkıcı Noam Vazana'nın Tanca Caz Festivali'nde konser vermesi protesto edilmişti. 

Faslı göstericiler, “halk normalleşmenin suç sayılmasını istiyor", "Atalarımızın emaneti Filistin satılık değildir", "İsrail'le normalleşmeye hayır" sloganlarıyla İsrailli sanatçıları ülkede düzenlenen faaliyetlere davet eden organizasyonlara tepki gösteriyor.

Fas, eski İsrail Başbakanı Ariel Şaron'un 2000 yılında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından bu ülkeyle ilişkilerini kesmiş, Rabat'ta bulunan İsrail İletişim Ofisini kapatmıştı.

Fas'ın, İsrail'le herhangi bir resmi diplomatik bağı yok.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:49
  1. Fas
  2. Marakeş
  3. Marakeş Airshow
  4. El-Quds el-Arabi
  5. İstanbul Kültür Ataşesi Zali
  6. Judo Grand Prix turnuvası
  7. İsrail
  8. Simona Guzman
  9. Tel Aviv
  10. Tanca Caz Festivali
  11. Mescid-i Aksa

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