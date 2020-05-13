Halk arasında infiale neden oldu! İngiltere'de orduya korona için dağıtılan ilaç tepki çekti

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı korunmak için uzmanların tavsiyesi üzerine orduya sinek ilacı dağıtıldı. Ortak Savunma Parlamento Komitesi Başkanı Tobias Ellwood'un, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'a yazdığı mektupta sprey kullanımı ile ilgili detayları sorduğu ortaya çıktı. Bu uygulama vatandaşlar tarafından büyük tepkiye sebep oldu.

Savunma Bakanı Wallace, "Daha zayıf Citriodiol sprey çözeltileri cilt üzerinde bir bariyer oluşturuyor ve mevcut salgına neden olan virüse benzer şekilde SARS virüsünün varyantlarına karşı bir bariyer sağladığı bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

Wallace sözlerine, "Ürünü kullanan Silahlı Kuvvetler personelinin sayısını doğrulamak mümkün değil, ancak Savunma Bakanlığı, gerektiğinde personeline temin etme yetkisi verilen 10 Müşterek Askeri Komutanın her birine Citriodiol bazlı sprey temin etti. Bulaşıcı hastalık danışmanları, patoloji danışmanları ve halk sağlığı uzmanları da dahil olmak üzere konunun uzmanlarıyla görüştükten sonra, başhekim, Citriodiol'un bir zararı olmayacağını ve koronavirüse maruz kalmaya karşı ek bir koruma olarak önlem amaçlı kullanılmasını tavsiye etti" şeklinde devam etti.