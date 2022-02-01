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Siyaset Halk adamı diye pazarlanan KK'nın imajı
Siyaset

Halk adamı diye pazarlanan KK'nın imajı

CHP’li yöneticiler lüks tutkuları, pahalı hobileri ve sorumlu oldukları noktalarda vatandaşı yalnız bırakması ile gündemde olmaya devam ediyor. Geceliği 100 bin TL'lik otelde kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler gelmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 10:50:00 -
Halk adamı diye pazarlanan KK'nın imajı

YENİ AKİT  ANKARA

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, “Mutfakta Çektiği Videolarla Halk Adamı Diye Pazarlanan KK'nın İmajı, #CHP İstanbul Gençlik Kollarınca Tarumar Geceliği 100 Bin TL Olan ve Boğaz Manzarası Ekrana Yansıyan Bir Oteldeki Kral Dairesinden Video Çekip Fakir Edebiyatı Yapan #BayKemal,Parti İçi Siyasi Rekabetin Kurbanı” ifadelerine kullandı.

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