Halk adamı diye pazarlanan KK'nın imajı
CHP’li yöneticiler lüks tutkuları, pahalı hobileri ve sorumlu oldukları noktalarda vatandaşı yalnız bırakması ile gündemde olmaya devam ediyor. Geceliği 100 bin TL'lik otelde kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler gelmeye devam ediyor.
YENİ AKİT ANKARA
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, “Mutfakta Çektiği Videolarla Halk Adamı Diye Pazarlanan KK'nın İmajı, #CHP İstanbul Gençlik Kollarınca Tarumar Geceliği 100 Bin TL Olan ve Boğaz Manzarası Ekrana Yansıyan Bir Oteldeki Kral Dairesinden Video Çekip Fakir Edebiyatı Yapan #BayKemal,Parti İçi Siyasi Rekabetin Kurbanı” ifadelerine kullandı.