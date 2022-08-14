Halıya yapışan sakız nasıl çıkar? Kurumuş sakız lekesi nasıl çıkarılır? Yöntemleri

Halılarımızın temizliği ve hijyenine oldukça dikkat ederiz. Ancak istenmeyen kazalar bizler içindir ve bu kazalar sonucu zorlu lekelerle mücadele etmek zorunda kalabiliriz. Ancak bu lekeler arasında bizi en çok zorlayacağına inandığımız sakız lekeleridir. Halının lifleri arasına yerleşir ve onları oradan sökmek oldukça zordur. Aslında evde uygulayacağınız basit yöntem ve kullanacağınız malzemeler ile bu izleri çıkarmak oldukça basittir. Doğru yöntemleri uygulamak burada çok önemlidir. Bilinçsizce yapılacak bir müdahale sonucu lekeler içinden çıkılmaz bir hal alabilir.

Bu lekeleri çıkarmak için kesinlikle ovma ve fırçalama işlemi yapmamalısınız. Bu lekenin lifler arasında daha da yerleşmesine sebep olacaktır. Doğru malzemeleri kullanarak bu izleri tamamen yok edebilirsiniz.

Peki sakız lekesi halıdan nasıl çıkar diye kara kara düşünüyorsanız bu yazı tam size göre. Bu lekeleri çıkarmak için evdeki basit malzemeleri kullanmanız yeterli olacaktır. Ancak kurumuş olanlarını çıkarmanız biraz daha vaktinizi alacaktır. Bu nedenle lekeye bekletmeden müdahale etmeniz çok önemlidir. Halının liflerinden bu lekeleri çıkarmak için yağlar size yardımcı olacaktır.

Halıdaki Sakızı Çıkarma Yöntemleri

Yapacağınız yanlış bir müdahale halının liflerinin zarar görmesine veya izlerin tamamen çıkmamasına neden olabilir. Halıya müdahale ederken kesinlikle fırçalamaktan kaçının. Bez ve sabun ile müdahale etmenizde yarar değil zarar sağlar. Peki halıya yapışan sakız nasıl çıkar? İşte yöntemleri…

Sakız gibi yapışkan dokulu malzemeleri yüzeylerden çıkarmanın en etkili yöntemi yağlarla müdahale etmektir. Yağ molekülleri bu maddenin yapışkanlık özelliğini kaybetmesini sağlar.

Bu izleri halınızdan çıkarmak için uygulayacağınız ilk işlem sakızın donmasını sağlamak olmalıdır. Bu işlem için buz parçalarından yardım alabilirsiniz. Buz sakızı donduracak ve küçük bir kazıma işlemiyle büyük ölçüde yüzeyden çıkarılmasını sağlayacaktır. Kazıma işlemi için liflere zarar vermeyecek metal bir bıçak kullanmanız yeterli olacaktır. Lekeyi bastırmaktan kaçınmalısınız. Ayrıca bir çözeltiyle müdahale etmeden önce mümkün olduğunca fazla kısmını yüzeyden uzaklaştırmaya dikkat edin. Lekenin fazlalığını kaldırmak için bir diğer yöntem de saç kurutma makinesidir. Halının liflerini yakmayacak bir ısıda leke üzerine tutmanız işe yarayacaktır.

Kalan izle üzerine WD-40 püskürtebilirsiniz. Bu lekenin kalan izlerini halı liflerinden ayırmak için doğru bir yöntem olacaktır. Leke üzerinde bir süre bekletin ve ardından hafif hareketlerle fırçalayın. Bu işlem için diş fırçası tercih etmeniz daha doğru olacaktır.

Fıstık Ezmesi

Fıstık ezmesi bu izleri yok etmede en etkili yollardan biridir. Yağlı dokusuyla lifleri üzerindeki yapışkan dokuyu kaldıracaktır. İzler üzerine uygulayın ve ardından yumuşak kıllı bir fırçayla fırçalayın. İzler tamamen yok olana kadar uygulayabilirsiniz.

Yağlı Merhem

Yağlı merhemler bu izleri çıkarmada etkilidir. Eczanelerden temin edebileceğiniz bu ürünlerle sakız lekesi zorlu bir leke olmaktan çıkacaktır. Dondurma ve kaldırma işleminin ardından kalan izler üzerine uygulayın ve sıyırarak lekelerin kalıntılarını temizleyin.

Okaliptüs Yağı

Bitkisel yağlardan olan okaliptüs yağı ile bu izleri kolayca çıkarabilirsiniz. Leke üzerine uygulayın ve yumuşadığında sıyırarak çıkarın. Bu işlemi zeytin yağı veya gaz yağı ile de yapabilirsiniz.