Halit Kıvanç hayatını kaybetti!
Gazeteci ve maç spikeri olan Halit Kıvanç hayatını kaybetti. Türkiye'de uzun yıllar maç anlatan Kıvanç hayata gözlerini yumdu. Halit Kıvanç'tan gelen haberi oğlu Ümit Kıvanç duyurdu.
Gazeteci ve maç spikeri olan Halit Kıvanç hayatını kaybetti. Türkiye'de uzun yıllar maç anlatan Kıvanç hayata gözlerini yumdu. Halit Kıvanç'tan gelen haberi oğlu Ümit Kıvanç duyurdu.
Gazeteci ve maç spikeri olan Halit Kıvanç hayatını kaybetti. Bir süredir hastalıklara boğuşan isim, 97 yaşında hayatını kaybetti.
OĞLU ÜMİT KIVANÇ DUYURDU
Oğlu Ümit Kıvanç: “Halit Kıvanç'ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağ olsun. Cenaze 27’si perşembe, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek.”