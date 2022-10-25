  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Halit Kıvanç hayatını kaybetti!
Medya

Halit Kıvanç hayatını kaybetti!

Gazeteci ve maç spikeri olan Halit Kıvanç hayatını kaybetti. Türkiye'de uzun yıllar maç anlatan Kıvanç hayata gözlerini yumdu. Halit Kıvanç'tan gelen haberi oğlu Ümit Kıvanç duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 22:26:00 - 2022-10-25 22:55:13
Halit Kıvanç hayatını kaybetti!

Gazeteci ve maç spikeri olan Halit Kıvanç hayatını kaybetti. Türkiye'de uzun yıllar maç anlatan Kıvanç hayata gözlerini yumdu. Halit Kıvanç'tan gelen haberi oğlu Ümit Kıvanç duyurdu.

Gazeteci ve maç spikeri olan Halit Kıvanç hayatını kaybetti. Bir süredir hastalıklara boğuşan isim, 97 yaşında hayatını kaybetti.

OĞLU ÜMİT KIVANÇ DUYURDU
Oğlu Ümit Kıvanç: “Halit Kıvanç'ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağ olsun. Cenaze 27’si perşembe, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek.”

  


Acun Ilıcalı bu sefer baltayı taşa vurdu!
Acun Ilıcalı bu sefer baltayı taşa vurdu!

Spor

Acun Ilıcalı bu sefer baltayı taşa vurdu!

Bu skandal Acun'u bitirir! Çok ağır suçlama...
Bu skandal Acun'u bitirir! Çok ağır suçlama...

Medya

Bu skandal Acun'u bitirir! Çok ağır suçlama...

TFF'den sürpriz Cüneyt Çakır kararı!
TFF'den sürpriz Cüneyt Çakır kararı!

Spor

TFF'den sürpriz Cüneyt Çakır kararı!

Prens Selman kesenin ağzını açtı! Hakan Çalhanoğlu'na çılgın rakamı resmen duyurdular
Prens Selman kesenin ağzını açtı! Hakan Çalhanoğlu'na çılgın rakamı resmen duyurdular

Spor

Prens Selman kesenin ağzını açtı! Hakan Çalhanoğlu'na çılgın rakamı resmen duyurdular

Beşiktaş'ta şimdi de Gedson Fernandes krizi!
Beşiktaş'ta şimdi de Gedson Fernandes krizi!

Spor

Beşiktaş'ta şimdi de Gedson Fernandes krizi!

Fox TV’nin O dizisi için karar çıktı!
Fox TV’nin O dizisi için karar çıktı!

Medya

Fox TV’nin O dizisi için karar çıktı!

Avrupa peşinde ama, Galatasaray'da sahada yok!
Avrupa peşinde ama, Galatasaray'da sahada yok!

Spor

Avrupa peşinde ama, Galatasaray'da sahada yok!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23