Halisdemir ailesinden CHP'ye ittifak sitemi! İmamoğlu'nun skandal sözlerini hatırlattı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişiminde 250 vatan evladından 23'ünün şehit ettiği Ankara'nın Etimesgut ilçesinde FETÖ'den gözaltına alınan avukat Celal Çelik'i aday göstermesine bir tepki de Etimesgut şehidi Ömer Halis Demir'in ailesinden geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da işaret ettiği FETÖ şaibelisi avukat Celal Çelik'in adaylığı için şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir (73), bu karardan ötürü hakkını helal etmediğini ve milletin bu yapılanlara sessiz kalmayacağını belirtti. Şehidin kardeşi Soner Halisdemir ise, "Kontrollü darbe deyip bu katillerin sırtını sıvazlayanlar bugün onları siyasete sokuyor. Bunların yol arkadaşları arasında FETÖ var, PKK var. Bu bizi yaralıyor" dedi.

"Dileyen ittifak yapabilir ama terör örgütleri ve katillerle değil"

Baba Halisdemir, "Dileyen dilediği ile seçim için bir araya gelip ittifak yapabilir, ama terör örgütleri ve katillerle değil. Bu yapılanlar yaşlı kalbimi çok zorluyor, dayanamıyorum. Oğullarımı çobanlık yaparak büyüttüm. O ihanet gecesinde çobanın oğlu felsefe yapan, ihanet kovalayanlara karşı tarih yazdı. Bugün oğlumla birlikte bu vatanın evlatlarını katleden canilerle bağı inkar edilemeyen biri oğlumun evinin olduğu semte aday yapıldı. Bağrı yanık bir baba olarak, 74 bin bebeğe oğlumun adını vermiş Türk halkına sesleniyorum; ihaneti görün." dedi.

Soner Halisdemir: Gözyaşlarıyla dinliyorum

Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir ise, "Üç yıldır aralıksız mahkemelerde davaları takip ediyorum. O salonlarda adalet nöbeti tutarken birinin dahi pişman olduğunu söylemediği o katillerle yol yürüyenlere nasıl oy vereyim? Mahkemelerde CHP yok, adalet için yürüyenler yok. Gözyaşları içinde o katillerin ağabeyimi nasıl şehit ettiklerini dinliyorum, bana kimse bunun hesabını veremez.

"Bu millete güveniyorum"

Ama kardeşimi gönlüne kazıyan bu millete güveniyorum, çeşitli alan ve isimlerle yeniden FETÖ'yü diriltilmeye çalışanların oyunun görüyorlar" diye konuştu.

İmamoğlu'nun skandal sözlerini hatırlattı

Soner Halisdemir sözlerini şöyle sürdürdü: "CHP bizi şaşırtmıyor, İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, ağabeyim için 'Şehitliği bile tartışılır' demişti. Etimesgut da bunun bir sonraki aşaması oldu. O gece bu milleti kendi silahlarıyla katleden FETÖ'yü millet görmüştü. İhanetin ikinci perdesi, bu tip aday göstermelerde olduğu gibi farklı kimliklerle FETÖ'yü yeniden diriltme, sahaya çıkarma. Kemal Bey (Kılıçdaroğlu) evimize taziyeye geldiğinde isteğim olup olmadığını sordu, ben de 'Vatana, milletimize ve şehitlerimize sahip çıkın' demiştim. O da 'Sözüm söz, üçü de bana emanet' demişti. Sözünü tutmadı. FETÖ'yü diriltip siyasi kanattan sahaya sürdüler. Şimdi Türk halkına sesleniyorum, gözlerinizi açın, başka Ömer Halisdemirler öz vatanında katledilmesin."