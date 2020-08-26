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Gündem Halis Karataş'tan büyük rezillik! Tepki çeken görüntüler
Gündem

Halis Karataş'tan büyük rezillik! Tepki çeken görüntüler

Filmi çekilen joker Halis Karataş'ın ata şiddet uyguladığı görüntüler büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 20:24:00 -

Kumara özendirici oyunlardan biri olan at yarışlarında atlara yapılan muamele birçok kesimin tepkisini çekiyor.

Son olarak hayatı filmlere konu olan Halis Karataş isimli jokeyin ata yumruk attığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Starta girerken ata sert bir yumruk atan Halis Karataş’ın hayvana yaptığı acımasız muamele sonrası bazı vatandaşlar, yapılanların cezasız kalmaması yönünde görüş bildirdi.

Masum bir ata şiddet uygulayan Karataş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Arts Man lakaplı atın başlangıç noktasında dizini kırma noktasına geldiğini iddia ederek kendisini akılalmaz bir şekilde savundu.

Gelen açıklamalar sonrası vatandaşlar, Halis Karataş için ‘özrü kabahatinden büyük’ diyerek yorum yaptı.

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