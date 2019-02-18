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Haliliye’de parklar daha güvenli hale getiriliyor

Şanlıufa Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Şehit Hasan Hüseyin Çalışkan Parkında yapımı tamamlanan güvenlik kamera sistemleri ile kamelya çalışmalarını inceledi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:50
Haliliye’de parklar daha güvenli hale getiriliyor

Şanlıufa Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Şehit Hasan Hüseyin Çalışkan Parkında yapımı tamamlanan güvenlik kamera sistemleri ile kamelya çalışmalarını inceledi.


Haliliye Belediye Başkanı Demirkol, beraberindeki teknik ekip ile birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesindeki Şehit Hasan Hüseyin Çalışkan Parkını ziyaret etti. Parkta yapılan güvenlik kamera sistemleri ile kamelyalarda incelemelerde bulunan Demirkol, tamamlanan çalışmalara ilişkin de bilgiler aldı.


Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Demirkol, “2014 yılından bu tarafa Haliliye’de, yeşilden yemyeşile bir dönüş başladı. 33 yeni parkımızı hizmete sunduk ve daha önceden yapılan 38 parkta da yenileme çalışmaları yaptık. Bu bakımdan parklarımızda ailelerimizin çocuklarını bıraktığı zaman çocuklarının güvenli bir ortam içerisinde, kendilerinin de huzur içerisinde olmasını sağlamak istedik. Bu nedenle Şanlıurfa’da ilk defa Haliliye’deki parklarımıza güvenlik kameraları yerleştirdik. Güvenlik kameraları sayesinde ailelerimiz, güvenli ve huzurlu bir şekilde yemyeşil parklarımızda vakit geçirebilecek. Ayrıca yaşlılarımızın, bölgemizin güneşli olması, yağışlı havalarda vakit geçirilmesi amacıyla da üstü çatılı kamelyalar yerleştirdik. Bu alanlarda da halkımız güzel vakitler geçirmektedir” diye konuştu.


Öte yandan Ertuğrul Gazi Mahalle Muhtarı İbrahim Halil Haktankaçmaz ise, yapılan çalışmalara ilişkin Haliliye Belediyesine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 10:50
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