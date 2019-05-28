Haliliye’de kaçak yapıya geçit yok

Haliliye Belediyesi, bir işletmenin imara aykırı şekilde yaptığı yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Haliliye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, ilçe genelinde kaçak veya imara aykırı şekilde yapılara geçit vermiyor. Ekipler, bu doğrultuda yaptığı denetimlerde Şair Şevket Mahallesi’nde bir işletmenin imara aykırı ve izinsiz olarak kaldırıma çıkma merdiven yapıldığını tespit etti. Gerekli yasal uyarıların ardından Belediye Encümenine sevk edilen konu ile ilgili verilen yıkım emri ile sabah saatlerinde ekipler gerekli güvenlik önlemlerini alarak, yıkımı gerçekleştirdi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamusal alanda insanların ortak kullanım alanlarına müdahale eden, çevre düzenin bozan ve imara aykırı yapılara Haliliye’de izin verilmeyeceği, denetimlerin de devam ettiği ifade edildi.